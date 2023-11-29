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29 ноября, 18:41

Россиян предупредили о росте цен на вино с 1 мая

Юрист Визнер: К 1 мая 2024 года вино подорожает на 60–100 рублей за бутылку

По новому закону акцизные надбавки на вино и шампанское поднимутся с 34 до 108 рублей за литр с 1 мая 2024 года, так что к маю можно ожидать повышения цен на вина примерно по 60–100 рублей за бутылку, считает юрист и эксперт в области налоговых проверок и оптимизации бизнеса Николай Визер.

Стоимость акциза для вин, в том числе игристых, рассчитывают на 1 литр напитка, пояснил он. Так, если ставка акциза — 36 рублей за литр, а объём стандартной винной бутылки — 0,7 литра, то для неё цена акциза составит 26 рублей. А если акциз поднимут до 108 рублей за литр, то его стоимость в цене бутылки повысится по меньшей мере до 50 рублей.

"Это касается и элитного вина, и дешевой "бормотухи". От стоимости акциз никак не зависит", — отметил юрист в беседе с РИАМО.

Также эксперт отметил, что цена на вино зависит не только от стоимости акциза, но и от цен на сырьё, бензина, тары и прочих обстоятельств, которые в современных условиях могут меняться очень быстро и практически не поддаются прогнозам, несмотря на устойчивую тенденцию к росту. Однако можно предположить, что стоимость вина вырастет на 60–100 рублей за бутылку к маю 2024 года, а цены на игристые вина поднимутся ещё сильнее, потому что их наливают в бутылки объёмом 0,75 литра, а акциз на эти напитки поднимут сильнее, подытожил Визер.

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Напомним, Путин подписал закон, согласно которому вырастут акцизные ставки на некоторые виды алкоголя, в частности вино и шампанское. В настоящее время акциз на вино составляет 34 рубля за литр. Принятые в июле поправки увеличили ставку до 36 рублей. Однако согласно новому закону налог вырастет в три раза — до 108 рублей за литр.

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Freepik

Юрий Лысенко
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