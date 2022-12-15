В США пригрозили Турции вторичными санкциями

"Как всегда в случае с Турцией, у нас идут очень открытые и откровенные обмены мнениями. И мы ясно даём понять, что, когда наши интересы требуют от нас обеспечивать соблюдение наших санкций [в отношении РФ], мы будем это делать. И мы будем вводить [вторичные] санкции [против нарушающих американский режим рестрикций турецких фирм], когда такое необходимо", — сказал он в ходе брифинга.