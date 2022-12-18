Раскрыты огромные потери ВСУ при наступлении подразделений ЛНР

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки понесли колоссальные потери в живой силе и военной технике в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР. Данные приводит силовое ведомство республики.

"Противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава, два танка, три бронетранспортёра, один беспилотный летательный аппарат, 14 единиц специальной автомобильной техники", — сказано в заявлении Народной милиции ЛНР.