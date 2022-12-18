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18 декабря, 08:00
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Раскрыты огромные потери ВСУ при наступлении подразделений ЛНР

Народная милиция ЛНР за сутки ликвидировала до 50 бойцов ВСУ и два украинских танка

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки понесли колоссальные потери в живой силе и военной технике в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР. Данные приводит силовое ведомство республики.

"Противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава, два танка, три бронетранспортёра, один беспилотный летательный аппарат, 14 единиц специальной автомобильной техники", — сказано в заявлении Народной милиции ЛНР.

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Ранее стало известно, что батальон "Запад-Ахмат", действующий в составе российских войск, успешно атаковал оборонительные позиции ВСУ. В результате боевую группу захоронили в своих же окопах.

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ТАСС / AP / LIBKOS

Андрей Бражников

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