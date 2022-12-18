Как и с какого возраста начинать закалять ребёнка: Советы педиатра

Самый простой способ закаливания ребёнка — это прогулки на свежем воздухе. Они улучшают обменные процессы, учат терморегулирующие системы работать слаженно и правильно, укрепляют иммунитет, стимулируют работу верхних дыхательных путей. Об этом Лайфу рассказала врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделением клиники МЕДСИ в Хорошевском проезде, кандидат медицинских наук Ольга Тирси.

"Гулять с ребёнком необходимо в любое время года, но с некоторыми оговорками. С грудничком прогулки можно начинать через день после выписки из роддома, сначала 15–20 минут в первые три дня, далее полчаса и до 2,5–3 часов 1–2 раза в день в зависимости от погодных условий", — объяснила она.

Не менее значимы зимние прогулки, так как морозный воздух насыщен кислородом, что полезно для мозга. В этих условиях вирусы и микробы, как правило, гибнут, добавила медик. Если температура на улице ниже 20 градусов, то прогулки нужно ограничить до 30 минут – 1 часа, напомнила она. Также при сильном ветре не следует долго гулять и лучше найти для этого защищённые от непогоды места — лес, парк.

"Главное, чтобы ваш малыш и вы были правильно одеты. Прилегать к телу должна хлопковая одежда, она приятнее, гипоаллергеннее и обладает лучшей терморегуляцией. В холодные дни обязательно надевать термобельё, теплые штаны с кофточкой или комбинезон, далее идёт верхняя одежда. Обязательно, чтобы ручки и ножки малыша были в тепле", — заметила Тирси.

По её словам, заниматься закаливанием можно и дома — это водные процедуры, воздушные ванны, обливания, обтирания. Важно соблюдать ряд правил: ребёнок обязательно должен быть здоров, а уделять внимание тренировке защитных сил организма нужно систематически, сказала врач.

"Мы тренируем сосуды к воздействию холодового фактора, и они привыкают правильно реагировать. Несистематичность процедур, длительные перерывы приводят к стрессу для организма, и такое закаливание, наоборот, может спровоцировать простудное заболевание", — предупредила собеседница Лайфа.