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26 мая, 10:32

Назначена дата рассмотрения иска Галкина о статусе иноагента

В Москве суд 2 июня рассмотрит иск Галкина о снятии статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы в следующую пятницу, 2 июня, рассмотрит иск уехавшего из России юмориста Максима Галкина* о снятии с него статуса иностранного агента, сообщает РИА "Новости".

"Судебное заседание назначено на второе июня", — рассказал осведомлённый источник агентства.

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Как писал Лайф, ранее Галкин подал иск к Минюсту с требованием снять статус иноагента. Супруг Аллы Пугачёвой потребовал исключить его из реестра, куда он был внесён 16 сентября прошлого года.

* Внесён в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Исакова
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