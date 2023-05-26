Назначена дата рассмотрения иска Галкина о статусе иноагента
В Москве суд 2 июня рассмотрит иск Галкина о снятии статуса иноагента
Замоскворецкий суд Москвы в следующую пятницу, 2 июня, рассмотрит иск уехавшего из России юмориста Максима Галкина* о снятии с него статуса иностранного агента, сообщает РИА "Новости".
"Судебное заседание назначено на второе июня", — рассказал осведомлённый источник агентства.
Как писал Лайф, ранее Галкин подал иск к Минюсту с требованием снять статус иноагента. Супруг Аллы Пугачёвой потребовал исключить его из реестра, куда он был внесён 16 сентября прошлого года.
* Внесён в реестр иностранных агентов.
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ТАСС / Сергей Бобылев