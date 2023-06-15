"Стыдно": Земфира открестилась от денег ирландской организации

"Всё, что я знаю об Ирландии, — это U2 и Шинейд О’Коннор. Стыдно. Не за себя", — написала артистка в телеграм-канале.

Напомним, Земфиру включили в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Объясняя это решение, в Минюсте заявили, что артистка "открыто выступала в поддержку Украины и получала поддержку от иностранных источников". Певица подала иск к Минюсту с требованием признать незаконным её включение в список иноагентов, но Замоскворецкий суд Москвы 14 июня его отклонил. Как сообщил представитель ведомства на судебном заседании, Земфира якобы неоднократно получала деньги от источников за рубежом, в том числе от некой ирландской кредитной организации.