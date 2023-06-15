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15 июня, 08:43

"Стыдно": Земфира открестилась от денег ирландской организации

Земфира отреагировала на сообщения о получении денег от ирландской организации

Певица Земфира* (Земфира Рамазанова) отреагировала на информацию о том, что она получала деньги от некой ирландской организации.

"Всё, что я знаю об Ирландии, — это U2 и Шинейд О’Коннор. Стыдно. Не за себя", написала артистка в телеграм-канале.

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Напомним, Земфиру включили в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Объясняя это решение, в Минюсте заявили, что артистка "открыто выступала в поддержку Украины и получала поддержку от иностранных источников". Певица подала иск к Минюсту с требованием признать незаконным её включение в список иноагентов, но Замоскворецкий суд Москвы 14 июня его отклонил. Как сообщил представитель ведомства на судебном заседании, Земфира якобы неоднократно получала деньги от источников за рубежом, в том числе от некой ирландской кредитной организации.

* Признана иностранным агентом.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Александра Вишнякова
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