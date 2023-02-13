Женские мелочи из СССР, которые теперь стоят больших денег Оглавление Сумочки Маникюрные наборы Пудреницы Медальоны Таблетницы Шкатулки Знаки отличия Женщины всегда оставались женщинами, и даже в СССР у каждой было заветное трюмо или трельяж со своими маленькими секретами, на которых теперь можно подзаработать. 45132 45132 Обложка © ТАСС / Николай Мошков

Сумочки

О том, что наши мамы и бабушки не бедствовали, говорит тот факт, что сумочки производства СССР стоят недорого: их выпускали в больших масштабах, редко у кого из советских работниц не было клатча или минодьера (маленькой театральной сумочки), которые советские женщины брали с собой на балет, в гости и даже в кинотеатр. Сейчас они стоят буквально от 250 рублей до полутора тысяч. Цена немецких или чехословацких сумочек, импортированных в СССР, начинается на аукционах от 1200 и доходит до 8500 – 10 000. Но поставить такую цену — ещё не значит продать лот.

Фото © ТАСС / Максим Блохин

Бывают и исключения, но относятся они, как правило, к предметам "царизма", то есть к вещам, которые были изготовлены либо в XIX веке и передавались от матери к дочери, либо в XX веке, но до 1917 года.

Всегда у антикваров ценятся сумочки из серебра. Цена зависит не только от состояния и целостности предмета, но и от веса драгметалла. Например, цена минодьера из литого серебра на цепочке общим весом в 360 граммов доходит до 65 тысяч рублей, сумочки полегче стоят подешевле: 25–30 тысяч. Сумочку-кольчужку весом в 190 граммов с натуральным камнем владелец готов отдать за 33 тысячи, а сумочки-кольчужки весом в 335 граммов и 400 граммов могут обойтись новому владельцу в цену от 40 до 45 тысяч рублей соответственно.

Некоторые владельцы хотят за винтаж ещё больше. Например, за сумочку и кошелёк XIX века венской ювелирной фабрики Иоганна Бауэра сейчас на одном из аукционов просят почти 400 тысяч рублей. Изделие, конечно, уникально: тут и серебряная кольчужка, и синяя эмаль, и натуральные камни на защёлках. А на другом аукционе ожидают, что минодьер из бисера на серебряном каркасе с шёлком внутри обретёт нового владельца, способного выложить за него 280 тысяч.

Маникюрные наборы

В музее-лавке "Торговля мылом Г.И. Суранова" в Коломне. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Домашние и дорожные маникюрные наборы, экспортируемые в Советский Союз из стран Восточной Европы, имеют ценность от полутора до пяти тысяч рублей. Цена становится выше, если мы имеем дело с винтажными, полностью сохранившимися наборами из серебра начала XX века. Например, за английские наборы фирмы Walker & Hall в зависимости от количества предметов просят от 12–15 до 65 тысяч рублей. В самый дорогой набор входят пара миниатюрных ножниц, лопаточка, скальпель, пилочка, шлифовальная подушечка и две баночки для средств по уходу за ногтями. Рабочие части инструментов выполнены из стали, а ручки и крышечки – из серебра. Более старинные наборы на слоновьей кости стоят намного дешевле. За подобный набор XIX века просят 7–10 тысяч, но и выглядит он не так эффектно.

Пудреницы

Кадр из видео YouTube / boxmuz Мария Светлова

Вот тут нужно быть внимательными, чтобы не пропустить настоящее сокровище, ведь цена отдельных изделий, созданных в царской России, на международных аукционах доходит до 2500 евро. Как правило, это настоящие произведения искусства, выполненные из серебра, украшенного перегородчатой эмалью. Например, на немецком аукционе пудреница российского ювелира Густава Клингерта недавно была продана за 2200 евро.

Какая-нибудь неприметная металлическая пудреница может оказаться ювелирным изделием от Фаберже, тогда за неё не стыдно попросить от 50 до 100 тысяч рублей.

Ценятся и изделия советского периода. Например, серебряная пудреница середины XX века с гравировкой будет стоить около 20 тысяч рублей, а простенькая серебряная пудреница 1955 года Ленинградской ювелирно-часовой фабрики весом 66 граммов — 8 тысяч. Столько же попросят за пудреницу с гравировкой "Дворец съездов в Кремле".

Фарфоровая пудреница Ленинградского завода 1920-х годов сейчас оценивается владельцем на одном из внутрироссийских аукционов почти в 100 тысяч рублей. За лотом внимательно следят. А за золотую польскую пудреницу с сапфирами на замочке 1955 года весом 87 граммов на аукционе просят почти полмиллиона.

Медальоны

Кадр из видео YouTube / Aysylu JewelryArt

Советские женщины, так же как их прабабки, были сентиментальны и часто носили медальоны с фотографиями любимых людей. Эти медальоны ещё называют кулоны-локеты. В зависимости от материала, веса и дизайна изделия стоят от 1 до 7–8 тысяч рублей. Но надо быть внимательными. Например, недавно совсем неприметный кулон-локет начала XX века из серебра, покрытый голубой перегородчатой эмалью, был продан за 800 евро. Возможно, роль сыграл тот факт, что внутри он был позолочен и в нём сохранилась оригинальная фотография. А позолоченный медальон конца XVIII века с портретом Екатерины Великой был продан за 450 евро.

В антикварных лавках Москвы медальоны имеют самую разную цену. От 3 тысяч за самые простенькие до 90 тысяч за золотые "с камушками". Бывает, их даже продают наборами, собрав по десятку на одну цепочку. Правда, за такие наборы просят кругленькую сумму в 200–240 тысяч рублей.

Таблетницы

Что хранили наши бабушки в этих крохотных коробочках — тайна. Среди антикваров их называют таблетницами, мушницами, табакерками и даже, простите, кокаинницами. Многие из них — настоящие произведения искусства. Таблетница 1890 года, за которую сейчас на аукционе просят ни много ни мало 250 тысяч рублей, была произведена в России мастером Иваном Салтыковым из серебра, украшена перегородчатой эмалью и позолочена. А с виду и не скажешь, что такая дорогая. Привезённая из Китая в Российскую империю в XIX веке таблетница-шкатулка из кости стоит только 6–8 тысяч рублей. Французская мельхиоровая таблетница начала XX века с изображением явления девы Марии оценивается в 6500.

Антикварная пилюльница в виде головы лошади из серебра стоит 6–8 тысяч. А за серебряную таблетницу XIX века в виде игрушечного трюмо просят 38 тысяч.

Шкатулки

Фото © ТАСС / Роберт Атаян

Нет ничего более замысловатого, чем дамские шкатулки. Из чего их только не делали: из соломки, из дерева, из кости, из драгметаллов, из чугуна и даже из папье-маше, то есть из клеёной бумаги. Удивительно, но шкатулки — это тот случай, когда изделия советских мастеров ценятся так же, как и дореволюционные. За чугунную шкатулку каслинского литья просят от полутора до 5 тысяч рублей. В диапазоне от 1 до 10 тысяч рублей продают фарфоровые советские шкатулки Ленинградского завода. Любопытно, что шкатулка ЛФЗ "Широкая Масленица" торгуется от 20 до 34 тысяч рублей. А за шкатулку ЛФЗ 1956 года с фигуркой льва на крышке просят около 12 тысяч.

За 10 тысяч недавно ушла на одном из аукционов России агитационная шкатулка "Победа трудящихся" 1921 года. Но дороже стоят шкатулки из папье-маше, расписанные в Палехе в середине XX века. Стартовая цена шкатулки 1931 года размером 9 на 7 и на 2,5 сантиметра начинается от 50 тысяч рублей. Шкатулка из папье-маше 1949 года "Русская красавица" стоит уже 160 тысяч. На шкатулки второй половины XX века цена снижается. Предмет размером 15 на 10 и на 7 сантиметров 1958 года из Федоскина продают за 10–15 тысяч.

Отдельно стоит отметить музыкальные шкатулки. Шкатулки из СССР не стоят почти ничего, а изделия дореволюционных мастеров оцениваются высоко. Например, в одной из антикварных лавок столицы можно увидеть в продаже музыкальную шкатулку "Птичка в клетке". Изделие довольно большое — 50 сантиметров в высоту. Просят за неё четверть миллиона. А за менее замысловатые музыкальные шкатулки XIX века в ящиках — от 120 до 352 тысяч.

Знаки отличия

Фото © ТАСС

Каких-то особенных "женских" знаков в СССР было довольно мало. Всё-таки феминизм у нас был не придуманный, а самый что ни на есть настоящий. Женщины на многих производствах трудились наравне с мужчинами. Но в 1944 году в СССР всё-таки были учреждены звание "Мать-героиня" с одноимённым орденом, орден "Материнская слава" I, II и III степени и медаль материнства двух степеней. Звание "Мать-героиня" присваивалось женщинам, которые родили и воспитали 10 детей.

Несмотря на запрет продажи таких орденов, их всё же продают и покупают. Сейчас за орден "Мать-героиня" с золотой звездой просят 28–30 тысяч рублей. Орденская планка стоит 500 рублей. А за полный комплект наград материнства в 2015 году на одном из форумов просили около 60 тысяч рублей.

В СССР был ещё один знак, который носили только женщины, — знак членства в организации "Комитет советских женщин". Этот знак с годами менялся, и в зависимости от года и дизайна его цена составляет от 300 рублей до 6 тысяч.

Авторы Майя Новик