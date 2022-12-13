"Означает публичный дом": Пермские наркологи обиделись на депутата Заксобрания из-за одного слова

Пермские наркологи ответили депутату Заксобрания региона Илье Шулькину на критику проблемы с очередями в краевом наркодиспансере. Врачи отметили, что "бардак", которым он охарактеризовал ситуацию, означает по словарю Ожегова "публичный дом", и сотрудникам не по себе от такого сравнения, пишет Ura.ru.

"В соответствии с толковым словарём С.И. Ожегова первое значение слова "бардак" означает "публичный дом". Обращаем внимание, что в настоящее время в учреждении работает около 400 сотрудников, большинство из которых — взрослые уважаемые женщины, имеющие специальное образование и посвятившие свою жизнь тяжёлой работе с весьма непростой категорией пациентов. Учитывая вышеизложенное, полагаем, что уважаемый господин Шулькин ошибся в терминологии или, войдя в роль, что называется "брякнул сгоряча", — заявили медики.

Врачи также отмечают, что "такое может случиться с каждым", а "Шулькину, как хорошему человеку, сейчас неловко от сказанного". По их словам, депутат, скорее всего, посещал диспансер весной, когда из-за ужесточения требований законодательства на учреждение возросла нагрузка.

А сам Илья Шулькин пояснил, что на заседании рабочей группы 12 декабря речь шла о совмещении дистанционной очереди с живой и электронной. От этого и возник бардак, основное значение которого по словарям — неразбериха.

"Уверен, что конструктивная критика пойдёт учреждению только на пользу. И бардак (в значении — беспорядок, неразбериха) будет ликвидирован", — отметил народный избранник.