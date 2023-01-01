Бежавшая от киевского режима беженка обратилась к Зеленскому с новогодними пожеланиями
Беженка из Одессы Оксана, которая переехала жить в Свердловскую область, обратилась к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с новогодними пожеланиями. Так, женщина выразила надежду, что новый 2023 год станет последним для президента Незалежной в качестве главы государства. Её слова приводит Ura.ru.
В беседе с изданием она заявила, что украинский президент приложил максимум усилий к разрушению Украины и разделению людей. Его режим она назвала, "без сомнения, кровавым".
"Грядёт Новый 2023 год! Я хочу пожелать президенту Украины мудрости, чтобы осознать всё то, что он сотворил со страной, с людьми, сколько судеб он разрушил. Я желаю ему мужества, чтобы признать свои ошибки. Я желаю ему смелости, чтобы покинуть свой пост и страну. Надеюсь, что новый год жители Украины проведут без Зеленского", — призналась Оксана.
Сейчас женщина живёт на Урале. Это первый Новый год, который она встречает с морозом и снегом, ведь росла она в местах, где совсем иная погода. Оксана поделилась, что счастлива встречать праздник именно на уральской земле. Также она призналась, что готовит документы для получения российского гражданства.
Ранее президент США Джо Байден подвергся насмешкам со стороны американцев из-за новогоднего поздравления в "Твиттере". В нём он заявил, что "готов делать дела в 2023 году".