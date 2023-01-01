Бежавшая от киевского режима беженка обратилась к Зеленскому с новогодними пожеланиями

Беженка из Одессы Оксана, которая переехала жить в Свердловскую область, обратилась к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с новогодними пожеланиями. Так, женщина выразила надежду, что новый 2023 год станет последним для президента Незалежной в качестве главы государства. Её слова приводит Ura.ru.

В беседе с изданием она заявила, что украинский президент приложил максимум усилий к разрушению Украины и разделению людей. Его режим она назвала, "без сомнения, кровавым".

"Грядёт Новый 2023 год! Я хочу пожелать президенту Украины мудрости, чтобы осознать всё то, что он сотворил со страной, с людьми, сколько судеб он разрушил. Я желаю ему мужества, чтобы признать свои ошибки. Я желаю ему смелости, чтобы покинуть свой пост и страну. Надеюсь, что новый год жители Украины проведут без Зеленского", — призналась Оксана.

Сейчас женщина живёт на Урале. Это первый Новый год, который она встречает с морозом и снегом, ведь росла она в местах, где совсем иная погода. Оксана поделилась, что счастлива встречать праздник именно на уральской земле. Также она призналась, что готовит документы для получения российского гражданства.