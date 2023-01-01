В США заявили о возможности лишить страну электричества за несколько часов

В США опасаются скорого энергетического кризиса. Причина в том, что система безопасности высоковольтных трансформаторов на электроподстанциях работает не достаточно хорошо. Об этом написал обозреватель журнала The National Interest Сиддхартха Кази.

Он сообщил, что из-за диверсий в Штатах начали часто выходить из строя электроподстанции: неизвестные стреляли по ним и скрывались. Такие случаи зафиксированы в штате Вашингтон, в Северной Каролине, а также в Орегоне.

"На момент написания статьи ни один из виновных не был привлечён к ответственности. Преступники попросту стреляли по подстанции с большого расстояния из крупнокалиберных винтовок, оставив после себя очень мало улик, по которым можно было бы их выследить", — указал Кази.

Он считает, что особенно слабым звеном в американской энергосистеме являются трансформаторы высокого напряжения. Автор публикации подчеркнул, что такая уязвимость создаёт угрозу для многих людей.

По мнению автора статьи, хорошо скоординированная группа людей могла бы запросто вывести из строя всю энергосистему Штатов за несколько часов. Кази добавил, что обеспокоенность вызывает не только уязвимость системы, но и очень долгая замена высоковольтных трансформаторов, которая может занимать от нескольких месяцев до двух лет.