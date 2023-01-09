"Ну и кто он после этого?": Довлатова жёстко прошлась по желающему превратить РФ в пепел Смольянинову
Анна Довлатова заявила, что заявление актёра Смольянинова стало для неё шоком
Обложка © VK / Алла Довлатова, © ТАСС / Артём Геодакян
Российская радиоведущая Анна Довлатова заявила, что её шокировало недавнее заявление актёра Артура Смольянинова о желании воевать за Украину. Она напомнила, что Смольянинов является уроженцем России, где у него до сих пор живут дети.
"Человек родился в России, всё получил, играл такие роли героических ребят, пацанов в "9-й роте" играл. У него дети здесь живут, а он говорит, что хочет, чтобы от нашей страны остался один "радиоактивный пепел". Ну кто это после этого?" — сказала она в эфире Пятого канала.
Радиоведущая не смогла найти приличных слов, чтобы охарактеризовать актёра, отметив, что ругательства "подонок", "мерзавец" и "предатель" были бы слишком мягкими. Она добавила, что если человек бросает Отечество, то он готов бросить и мать, и жену, и детей, а ниже предательства Родины "падать некуда". В качестве обратного исторического примера она привела царевича Алексея.
"У царевича Алексея, сына Николая Второго, когда ему было четыре года, спросили, кого он любит больше всего на свете. Ребёнок на первое место поставил Бога. "А на втором месте?" — спросили его и думали, что он скажет маму или папу. А он сказал: "Страну свою, народ, Отечество", — заключила она.
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Напомним, покинувший Россию актёр Артур Смольянинов заявил, что готов сражаться за Украину и ему всё равно, если от РФ останется "одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел". Также он выразил готовность стрелять в поддержавшего СВО актёра Сослана Фидарова. Глава СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело в отношении актёра. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле не думают об его словах "ничего хорошего".