"Ну и кто он после этого?": Довлатова жёстко прошлась по желающему превратить РФ в пепел Смольянинову

Российская радиоведущая Анна Довлатова заявила, что её шокировало недавнее заявление актёра Артура Смольянинова о желании воевать за Украину. Она напомнила, что Смольянинов является уроженцем России, где у него до сих пор живут дети.

"Человек родился в России, всё получил, играл такие роли героических ребят, пацанов в "9-й роте" играл. У него дети здесь живут, а он говорит, что хочет, чтобы от нашей страны остался один "радиоактивный пепел". Ну кто это после этого?" — сказала она в эфире Пятого канала.

Радиоведущая не смогла найти приличных слов, чтобы охарактеризовать актёра, отметив, что ругательства "подонок", "мерзавец" и "предатель" были бы слишком мягкими. Она добавила, что если человек бросает Отечество, то он готов бросить и мать, и жену, и детей, а ниже предательства Родины "падать некуда". В качестве обратного исторического примера она привела царевича Алексея.