В ЮАР глава крупной энергокомпании выжил после чашки кофе с цианидом
Глава энергокомпании Eskom в ЮАР выпил кофе с цианидом и выжил
Исполнительный директор энергетической компании Eskom в ЮАР Андре де Рюйтер пережил покушение. Каким-то чудом он выжил после попытки отравить его цианидом. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на министра Правина Гордхана.
По данным источника, всё произошло после решения Рюйтера подать в отставку и уйти из проблемной госмонополии. Он пожаловался на нехватку поддержки со стороны южноафриканских властей в борьбе с отключениями электроэнергии и "безудержным взяточничеством" в госкомпании. Якобы спустя день после его решения ему принесли кофе, в котором находился яд.
Как сообщил Гордхан, теперь делом занимаются спецслужбы. Он заверил, что покушение будет тщательно расследовано, а все виновные будут привлечены к ответственности.
Ранее Лайф писал об аресте двух человек по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР, о котором стало известно 16 декабря. Оно произошло в Банги — столице страны. В результате взрыва посылки дипломат получил контузию и был госпитализирован. DHL также заявляла о намерениях провести расследование.
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