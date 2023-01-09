В ЮАР глава крупной энергокомпании выжил после чашки кофе с цианидом

Исполнительный директор энергетической компании Eskom в ЮАР Андре де Рюйтер пережил покушение. Каким-то чудом он выжил после попытки отравить его цианидом. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на министра Правина Гордхана.

По данным источника, всё произошло после решения Рюйтера подать в отставку и уйти из проблемной госмонополии. Он пожаловался на нехватку поддержки со стороны южноафриканских властей в борьбе с отключениями электроэнергии и "безудержным взяточничеством" в госкомпании. Якобы спустя день после его решения ему принесли кофе, в котором находился яд.