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10 февраля, 11:59

ФСБ предотвратила массовый расстрел в Мордовии

ФСБ: Житель Мордовии планировал устроить стрельбу в местах массового скопления людей

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили стрельбу, которую в людном месте готовился устроить 30-летний житель Мордовии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

На мужчину обратили внимание силовики из-за размещения в соцсетях материалов о массовых убийствах, которые происходили в мире ранее. В ходе осмотра у него изъяли гладкоствольный карабин "Сайга" и травматический пистолет, а также личные дневники с описанием совершения теракта в месте массового скопления людей и самоубийства. В ходе допроса подозреваемый рассказал о частых приступах агрессии, проявления ненависти к себе и окружающим. Его отправили в психбольницу для обследования.

"По инициативе УФСБ РФ по региону мужчина доставлен в стационар Мордовской республиканской клинической психиатрической больницы для амбулаторного лечения. По результатам оценки его психического состояния он лишён лицензии на хранение и ношение оружия", — говорится также в релизе.

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А ранее сотрудники ФСБ ликвидировали бандитов, которые планировали совершить теракт на железнодорожной станции в Ставропольском крае. Злоумышленники открыли огонь по правоохранителям, после чего были нейтрализованы.

Обложка ©

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Николь Вербер
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