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21 июня, 09:10

В Крыму восстановили движение на повреждённом участке железной дороги

Советник главы Крыма Крючков: Железнодорожное движение в районе Феодосии восстановлено

В Крыму оперативно восстановили железнодорожное движение в районе Феодосии. Оно было прервано утром 21 июня из-за повреждения путей. Никто не пострадал.

"В 10:40 прошёл первый поезд. Движение на перегоне восстановлено", — сообщил в телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

В Крыму из-за повреждения железной дороги частично приостановлено движение поездов

В Крыму из-за повреждения железной дороги частично приостановлено движение поездов

Накануне Сергей Аксёнов сообщал, что на севере Крыма средствами радиоэлектронной борьбы был ликвидирован украинский беспилотник. По словам главы региона, никто в результате происшествия не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Марина Калегина
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