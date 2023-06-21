В Крыму восстановили движение на повреждённом участке железной дороги
Советник главы Крыма Крючков: Железнодорожное движение в районе Феодосии восстановлено
В Крыму оперативно восстановили железнодорожное движение в районе Феодосии. Оно было прервано утром 21 июня из-за повреждения путей. Никто не пострадал.
"В 10:40 прошёл первый поезд. Движение на перегоне восстановлено", — сообщил в телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Накануне Сергей Аксёнов сообщал, что на севере Крыма средствами радиоэлектронной борьбы был ликвидирован украинский беспилотник. По словам главы региона, никто в результате происшествия не пострадал, разрушений зафиксировано не было.
ТАСС / Сергей Мальгавко