В Крыму из-за повреждения железной дороги частично приостановлено движение поездов
Глава Крыма Аксёнов: В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно
Железнодорожное полотно было повреждено в районе города Феодосия в Крыму. Об этом в телеграм-канале написал глава региона Сергей Аксёнов, не уточнив, что произошло.
"В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено", — написал Аксёнов.
По словам главы региона, в результате ЧП никто не пострадал. Сейчас экстренные службы выясняют, что произошло. Аксёнов попросил местных жителей сохранять спокойствие и брать информацию лишь из проверенных источников.
Накануне Сергей Аксёнов сообщал, что на севере Крыма средствами радиоэлектронной борьбы был ликвидирован украинский беспилотник. По словам главы региона, никто в результате происшествия не пострадал, разрушений зафиксировано не было.
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