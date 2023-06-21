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21 июня, 05:44

В Крыму из-за повреждения железной дороги частично приостановлено движение поездов

Глава Крыма Аксёнов: В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно

Железнодорожное полотно было повреждено в районе города Феодосия в Крыму. Об этом в телеграм-канале написал глава региона Сергей Аксёнов, не уточнив, что произошло.

"В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено", — написал Аксёнов.

По словам главы региона, в результате ЧП никто не пострадал. Сейчас экстренные службы выясняют, что произошло. Аксёнов попросил местных жителей сохранять спокойствие и брать информацию лишь из проверенных источников.

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Накануне Сергей Аксёнов сообщал, что на севере Крыма средствами радиоэлектронной борьбы был ликвидирован украинский беспилотник. По словам главы региона, никто в результате происшествия не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
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