Аксёнов сообщил о дроне в Крыму, который подавили средствами РЭБ

В ночь на 20 июня в Крыму средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"Ночью средствами РЭБ в районе северного Крыма был подавлен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале, призвав крымчан сохранять спокойствие.