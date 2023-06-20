Аксёнов сообщил о дроне в Крыму, который подавили средствами РЭБ
В ночь на 20 июня в Крыму средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
"Ночью средствами РЭБ в районе северного Крыма был подавлен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале, призвав крымчан сохранять спокойствие.
А ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолётного типа в Белгородской области. Всё произошло сегодня около шести часов утра в районе села Тулянка, расположенного всего в 2,8 километра от украинской границы.
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