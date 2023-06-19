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19 июня, 05:12

В Крыму сбили два украинских дрона

Аксёнов: На севере Крыма система ПВО ночью сбила два украинских беспилотника

В Крыму система ПВО минувшей ночью отразила атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА, летевшим на малой высоте", — написал он в телеграм-канале.

Аксёнов призвал граждан соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

ВСУ атаковали трактор в селе под Белгородом

ВСУ атаковали трактор в селе под Белгородом

Ранее Лайф писал, что в Курской области беспилотник ВСУ упал на территорию частного дома. В результате пострадал мужчина. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь на месте.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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