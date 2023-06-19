В Крыму сбили два украинских дрона

В Крыму система ПВО минувшей ночью отразила атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА, летевшим на малой высоте", — написал он в телеграм-канале.

Аксёнов призвал граждан соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.