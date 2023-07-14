Неизвестные устроили ночную диверсию на ж/д путях в Санкт-Петербурге

Неизвестные устроили диверсию на железной дороге в Санкт-Петербурге. По данным телеграм-канала SHOT, преступники сожгли релейный шкаф и пытались поджечь батарейный.

Как пишет канал, диверсанты подожгли релейный шкаф сегодня примерно в два часа ночи на 13-м километре перегона Славянка – Обухово. Данное оборудование отвечало за перевод стрелок и светофоры на линии. Преступники отогнули дверцу, влили горючую жидкость, после чего подожгли. Шкаф сгорел полностью.

Не смогли злоумышленники пройти и мимо батарейного шкафа, который также отвечал за светофоры. Они облили его горючей жидкостью, но поджечь так и не смогли. На месте преступления были найдены следы горюче-смазочных материалов, окурки и пакет. Сейчас преступников ищут.