Регион

Уведомления отключены

14 июля, 05:06

Неизвестные устроили ночную диверсию на ж/д путях в Санкт-Петербурге

SHOT: Неизвестные подожгли релейный шкаф на ж/д путях в Санкт-Петербурге

Неизвестные устроили диверсию на железной дороге в Санкт-Петербурге. По данным телеграм-канала SHOT, преступники сожгли релейный шкаф и пытались поджечь батарейный.

Как пишет канал, диверсанты подожгли релейный шкаф сегодня примерно в два часа ночи на 13-м километре перегона Славянка – Обухово. Данное оборудование отвечало за перевод стрелок и светофоры на линии. Преступники отогнули дверцу, влили горючую жидкость, после чего подожгли. Шкаф сгорел полностью.

Не смогли злоумышленники пройти и мимо батарейного шкафа, который также отвечал за светофоры. Они облили его горючей жидкостью, но поджечь так и не смогли. На месте преступления были найдены следы горюче-смазочных материалов, окурки и пакет. Сейчас преступников ищут.

У железной дороги под Смоленском нашли шесть взрывпакетов, обмотанных изолентой

У железной дороги под Смоленском нашли шесть взрывпакетов, обмотанных изолентой

Ранее полиция задержала двоих диверсантов, устроивших поджог релейных шкафов на железной дороге в Кировской области. За преступление им заплатили по 15 тысяч рублей. Преступники подожгли два релейных шкафа, но попались в тот же день.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров