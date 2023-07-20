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20 июля, 16:11

За попытку поджечь военкомат в Бердске задержан 51-летний безработный

SHOT: В Бердске задержали мужчину, который пытался сжечь военкомат

<p>51-летний Евгений Бураго, пытавшийся сжечь военкомат в Бердске. Обложка © telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/54386" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

51-летний Евгений Бураго, пытавшийся сжечь военкомат в Бердске. Обложка © telegram / SHOT

В городе Бердске Новосибирской области задержали мужчину, совершившего поджог военкомата. Злоумышленником оказался Евгений Бураго — безработный местный житель в возрасте 51 года. Об этом сообщил канал SHOT.

Издание пишет, что мужчина признался в преступлении на допросе. Теперь следствие устанавливает мотивы его действий. В отношении Бураго возбудили уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений". Мужчина уже был судим — в прошлом суд признавал его виновным в краже и незаконном обороте наркотиков.

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Напомним, сегодня утром стало известно о попытке поджога военкомата на улице Первомайской в городе Бердске. Неизвестный на тот момент человек облил дверь в здание горючей жидкостью и поджёг, после чего скрылся с места преступления. Огонь полыхал слабо и потух сам собой за пару минут, лишь слегка опалив дверь. Никто не пострадал.

Юрий Лысенко
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