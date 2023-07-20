За попытку поджечь военкомат в Бердске задержан 51-летний безработный

В городе Бердске Новосибирской области задержали мужчину, совершившего поджог военкомата. Злоумышленником оказался Евгений Бураго — безработный местный житель в возрасте 51 года. Об этом сообщил канал SHOT.

Издание пишет, что мужчина признался в преступлении на допросе. Теперь следствие устанавливает мотивы его действий. В отношении Бураго возбудили уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений". Мужчина уже был судим — в прошлом суд признавал его виновным в краже и незаконном обороте наркотиков.