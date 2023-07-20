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20 июля, 04:49

Неизвестный попытался сжечь здание военкомата в Новосибирской области

SHOT: Диверсант пытался сжечь здание военкомата в Новосибирской области

<p>Здание военкомата в Новосибирской области, которое пытался сжечь диверсант. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/54347" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Здание военкомата в Новосибирской области, которое пытался сжечь диверсант. Обложка © t.me / SHOT

Диверсант попытался сжечь здание военкомата в Новосибирской области. Как сообщает телеграм-канал SHOT, всё произошло вчера вечером на улице Первомайской города Бердска.

Преступник облил горючей жидкостью и поджёг дверь военкомата, а затем сбежал. Площадь возгорания составила 0,5 квадрата — пламя потухло самостоятельно спустя пару минут и помощь пожарных не понадобилась. В результате инцидента также обошлось без пострадавших.

На месте преступления была найдена пластиковая пятилитровая бутылка с остатками горючей жидкости и чёрный пакет. Сейчас злоумышленника ищет полиция, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений".

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Несколько дней назад неизвестные устроили диверсию на железной дороге в Санкт-Петербурге. Преступники сожгли релейный шкаф и пытались поджечь батарейный. На месте преступления были найдены следы горюче-смазочных материалов, окурки и пакет. Сейчас злоумышленников ищут.

Оксана Попова
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    Комментарий

    1
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    Андрей Kахкцянсегодня в 07:12

    да лучше б Он Роскомнадзор пытался поджечь

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