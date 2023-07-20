Неизвестный попытался сжечь здание военкомата в Новосибирской области
SHOT: Диверсант пытался сжечь здание военкомата в Новосибирской области
Здание военкомата в Новосибирской области, которое пытался сжечь диверсант. Обложка © t.me / SHOT
Диверсант попытался сжечь здание военкомата в Новосибирской области. Как сообщает телеграм-канал SHOT, всё произошло вчера вечером на улице Первомайской города Бердска.
Преступник облил горючей жидкостью и поджёг дверь военкомата, а затем сбежал. Площадь возгорания составила 0,5 квадрата — пламя потухло самостоятельно спустя пару минут и помощь пожарных не понадобилась. В результате инцидента также обошлось без пострадавших.
На месте преступления была найдена пластиковая пятилитровая бутылка с остатками горючей жидкости и чёрный пакет. Сейчас злоумышленника ищет полиция, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений".
Несколько дней назад неизвестные устроили диверсию на железной дороге в Санкт-Петербурге. Преступники сожгли релейный шкаф и пытались поджечь батарейный. На месте преступления были найдены следы горюче-смазочных материалов, окурки и пакет. Сейчас злоумышленников ищут.