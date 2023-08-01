Женщина подожгла дверь военкомата в Москве коктейлем Молотова

Коктейль Молотова метнули в военкомат по району Кузьминки на Зеленодольской улице Москвы. Как стало известно SHOT , огонь охватил дверь, дальше распространиться не успел.

Пожар потушили до приезда МЧС. По данным Mash , по подозрению в совершении поджога сотрудники Росгвардии задержали женщину, им посодействовали прохожие. Мотивы злоумышленницы предстоит установить.

Этот случай — не первая в России за сегодня атака на военкомат. Ранее сразу две женщины были задержаны за попытки поджечь разные военкоматы в Челябинской области. Обеих полицейские задержали с поличным. В ближайшее время им изберут меру пресечения.