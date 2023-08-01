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1 августа, 17:55

Женщина подожгла дверь военкомата в Москве коктейлем Молотова

<p>Женщина кинула коктейль Молотова в двери военкомата по району Кузьминки на Зеленодольской улице. Фото © <a href="https://t.me/c/1873073156/40240" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me / MASH</a></p>

Женщина кинула коктейль Молотова в двери военкомата по району Кузьминки на Зеленодольской улице. Фото © t.me / MASH

Коктейль Молотова метнули в военкомат по району Кузьминки на Зеленодольской улице Москвы. Как стало известно SHOT, огонь охватил дверь, дальше распространиться не успел.

Пожар потушили до приезда МЧС. По данным Mash, по подозрению в совершении поджога сотрудники Росгвардии задержали женщину, им посодействовали прохожие. Мотивы злоумышленницы предстоит установить.

"Бурятские Бонни и Клайд" забросали коктейлями Молотова пустой военкомат

"Бурятские Бонни и Клайд" забросали коктейлями Молотова пустой военкомат

Этот случай — не первая в России за сегодня атака на военкомат. Ранее сразу две женщины были задержаны за попытки поджечь разные военкоматы в Челябинской области. Обеих полицейские задержали с поличным. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Андрей Бражников
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