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1 августа, 07:52

Сразу две женщины задержаны за попытки поджечь разные военкоматы в Челябинской области

Две женщины задержаны за поджог военкоматов в Челябинской области

<p>Поджигательницы военкоматов в Челябинской области: из Копейска (слева), из Верхнеуральска (справа). Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/54963" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Поджигательницы военкоматов в Челябинской области: из Копейска (слева), из Верхнеуральска (справа). Фото © t.me / SHOT

В Челябинской области полиция задержала двух женщин за поджог военкоматов, в ближайшее время им изберут меру пресечения. Об этом пишет SHOT, уточняя, что мотивы нарушительниц устанавливаются.

Одна из задержанных — 54-летний инженер Челябинского завода металлоконструкций — пришла ночью к комиссариату на улице Темника в Копейске и бросила в здание коктейль Молотова. Через минуту её поймали полицейские. Огонь охватил лишь один квадратный метр, не причинив разрушений.

А на Советской улице в Верхнеуральске 38-летняя оператор АЗС в три часа ночи метнула в стену военкомата бутылку с жидкостью, также загорелся только один квадрат. Поджигательницу задержали с поличным.

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51-летняя учительница русского языка и литературы пыталась сжечь военкомат в Крыму

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина бросил как минимум два коктейля Молотова во входную дверь военкомата и попытался протаранить соседние ворота на автомобиле.

Татьяна Миссуми
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