Сразу две женщины задержаны за попытки поджечь разные военкоматы в Челябинской области

В Челябинской области полиция задержала двух женщин за поджог военкоматов, в ближайшее время им изберут меру пресечения. Об этом пишет SHOT, уточняя, что мотивы нарушительниц устанавливаются.

Одна из задержанных — 54-летний инженер Челябинского завода металлоконструкций — пришла ночью к комиссариату на улице Темника в Копейске и бросила в здание коктейль Молотова. Через минуту её поймали полицейские. Огонь охватил лишь один квадратный метр, не причинив разрушений.

А на Советской улице в Верхнеуральске 38-летняя оператор АЗС в три часа ночи метнула в стену военкомата бутылку с жидкостью, также загорелся только один квадрат. Поджигательницу задержали с поличным.