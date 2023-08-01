"Бурятские Бонни и Клайд" забросали коктейлями Молотова пустой военкомат
Пара закидала коктейлями Молотова пустой военкомат в Улан-Удэ
Двое неизвестных забросали коктейлями Молотова военкомат в Советском районе Улан-Удэ прямо на глазах у шокированных местных жителей. События разворачивались на улице Каландаришвили.
Неизвестные забросали коктейлями Молотова военкомат в Улан-Удэ. Видео © t.me / ves_uu
Женщина держала пакет с бутылками, а её подельник доставал их и швырял в дверь и окна. "Бурятских Бонни и Клайда" сняли на видео гуляющие рядом дети, ставшие свидетелями злодеяния. В результате поджога, к счастью, никто не пострадал. Более того, комиссариат в этом здании уже давно не работает — на картах корпус обозначен как военкомат, но само здание пустует.
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Ранее сразу две женщины были задержаны за попытки поджечь разные военкоматы в Челябинской области. Обеих полицейские задержали с поличным. В ближайшее время им изберут меру пресечения.
t.me / ves_uu