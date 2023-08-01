"Бурятские Бонни и Клайд" забросали коктейлями Молотова пустой военкомат

Женщина держала пакет с бутылками, а её подельник доставал их и швырял в дверь и окна. "Бурятских Бонни и Клайда" сняли на видео гуляющие рядом дети, ставшие свидетелями злодеяния. В результате поджога, к счастью, никто не пострадал. Более того, комиссариат в этом здании уже давно не работает — на картах корпус обозначен как военкомат, но само здание пустует.