Хабаровчанка собралась поджечь военкомат, но чуть не спалила библиотеку

Хабаровская пенсионерка попыталась поджечь военкомат, однако вместо этого чуть не спалила филиал Центральной библиотеки города. Об этом сообщает SHOT.

Всё произошло поздно вечером 2 августа, когда 74-летняя Нина С. подошла к жилому дому на улице Серышева, где находится пункт отбора на военную службу. Женщина долго разговаривала по телефону, затем швырнула что-то в окно и спешно удалилась.

Очевидцы быстро потушили огонь и вызвали полицию. Оперативники обнаружили на месте несостоявшегося пожара две бутылки из-под водки с горючей смесью, два отреза ткани, коробок спичек и пустую полулитровую бутылку.