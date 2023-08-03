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3 августа, 04:03

Хабаровчанка собралась поджечь военкомат, но чуть не спалила библиотеку

SHOT: Пенсионерка из Хабаровска подожгла библиотеку вместо военкомата

<p>Подпалившая библиотеку вместо военкомата 74-летняя хабаровчанка. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/55071" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Подпалившая библиотеку вместо военкомата 74-летняя хабаровчанка. Обложка © SHOT

Хабаровская пенсионерка попыталась поджечь военкомат, однако вместо этого чуть не спалила филиал Центральной библиотеки города. Об этом сообщает SHOT.

Всё произошло поздно вечером 2 августа, когда 74-летняя Нина С. подошла к жилому дому на улице Серышева, где находится пункт отбора на военную службу. Женщина долго разговаривала по телефону, затем швырнула что-то в окно и спешно удалилась.

Очевидцы быстро потушили огонь и вызвали полицию. Оперативники обнаружили на месте несостоявшегося пожара две бутылки из-под водки с горючей смесью, два отреза ткани, коробок спичек и пустую полулитровую бутылку.

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Вскоре поджигательницу задержали и потрясли новостью, что подожгла она не военкомат, а библиотеку. Заведено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", даме грозит до пяти лет тюрьмы.

А ранее полицейские задержали женщину, которая бросила коктейль Молотова в здание Кузьминского военкомата в Москве. Огонь охватил дверь, дальше распространиться не успел. Поджигательницей оказалась 62-летняя пенсионерка.

Лариса Сафронова
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