Хабаровчанка собралась поджечь военкомат, но чуть не спалила библиотеку
SHOT: Пенсионерка из Хабаровска подожгла библиотеку вместо военкомата
Подпалившая библиотеку вместо военкомата 74-летняя хабаровчанка. Обложка © SHOT
Хабаровская пенсионерка попыталась поджечь военкомат, однако вместо этого чуть не спалила филиал Центральной библиотеки города. Об этом сообщает SHOT.
Всё произошло поздно вечером 2 августа, когда 74-летняя Нина С. подошла к жилому дому на улице Серышева, где находится пункт отбора на военную службу. Женщина долго разговаривала по телефону, затем швырнула что-то в окно и спешно удалилась.
Очевидцы быстро потушили огонь и вызвали полицию. Оперативники обнаружили на месте несостоявшегося пожара две бутылки из-под водки с горючей смесью, два отреза ткани, коробок спичек и пустую полулитровую бутылку.
Вскоре поджигательницу задержали и потрясли новостью, что подожгла она не военкомат, а библиотеку. Заведено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", даме грозит до пяти лет тюрьмы.
А ранее полицейские задержали женщину, которая бросила коктейль Молотова в здание Кузьминского военкомата в Москве. Огонь охватил дверь, дальше распространиться не успел. Поджигательницей оказалась 62-летняя пенсионерка.