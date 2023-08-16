У ликвидированных в Брянской области диверсантов нашли британскую взрывчатку
У украинских диверсантов, которые были ликвидированы при попытке проникновения в Брянскую область, нашли британскую взрывчатку. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Вооружение, которое нашли у бойцов ДРГ Украины, пытавшихся проникнуть в Брянскую область. Видео © Telegram / SHOT
На то, что у ДРГ была именно британская взрывчатка, указывают маркировки L23A1 и PE8. Киевский режим не впервые использует её. Так, неоднократно дроны с этой взрывчаткой атаковали Белгород. Предполагается, что в этот раз украинские диверсанты хотели подорвать несколько объектов инфраструктуры. Ещё у них было несколько винтовок М4, мины и беспилотники.
Напомним, 15 августа губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию Брянской области в районе села Курковичи, но российские военные и пограничники пресекли эту попытку. При этом в результате обстрела со стороны ВСУ повреждены помещения сельхозпредприятия, пострадал один человек.
Telegram / SHOT