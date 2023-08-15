Житель Брянской области пострадал при попытке прорыва украинской ДРГ

Житель Брянской области пострадал при попытке проникновения в регион украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

"В результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия. В настоящее время он доставлен в районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал губернатор в телеграм-канале.