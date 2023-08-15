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15 августа, 13:27

Житель Брянской области пострадал при попытке прорыва украинской ДРГ

Житель Брянской области пострадал при попытке проникновения в регион украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

"В результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия. В настоящее время он доставлен в районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал губернатор в телеграм-канале.

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Напомним, ранее Богомаз сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию Брянской области в районе села Курковичи, но российские военные и пограничники пресекли эту попытку. При этом в результате обстрела со стороны ВСУ повреждены помещения сельхозпредприятия.

Александра Вишнякова
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