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15 августа, 11:19

В Брянской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ

Украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию Брянской области в районе села Курковичи, но российские военные и пограничники пресекли эту попытку. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В данный момент Вооружёнными силами Российской Федерации, а также ПУ ФСБ России по Брянской области в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. Спасибо нашим защитникам",  сообщил глава региона в телеграм-канале.

По его данным, пострадавших нет. При этом в результате обстрела со стороны ВСУ повреждены помещения сельхозпредприятия, погибло одно животное.

Кадыров сообщил о ликвидации украинской ДРГ в Харьковской области

Кадыров сообщил о ликвидации украинской ДРГ в Харьковской области

А в июле в районе посёлка Антоновского на правом берегу Днепра российские военные предотвратили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Вместе с тем в районе Антоновки наши войска уничтожили склад противника, на котором хранились боеприпасы и пять лодок.

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ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
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