В Брянской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ

Украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию Брянской области в районе села Курковичи, но российские военные и пограничники пресекли эту попытку. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В данный момент Вооружёнными силами Российской Федерации, а также ПУ ФСБ России по Брянской области в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. Спасибо нашим защитникам", — сообщил глава региона в телеграм-канале.

По его данным, пострадавших нет. При этом в результате обстрела со стороны ВСУ повреждены помещения сельхозпредприятия, погибло одно животное.