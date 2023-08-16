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16 августа, 12:22

ФСБ заявила о ликвидации четырёх диверсантов при вчерашней попытке прорыва в Брянскую область

ФСБ: В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ

ФСБ сообщила, что при поддержке подразделений Минобороны пресекла попытку проникновения украинской диверсионной группы в Брянской области, в результате были уничтожены четверо диверсантов.

"В приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены", сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

У злоумышленников нашли дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой, что свидетельствует о подготовке провокаций и диверсий на территории нашей страны.

Кадыров сообщил о ликвидации украинской ДРГ в Харьковской области

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Напомним, накануне, 15 августа, губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию Брянской области в районе села Курковичи, но российские военные и пограничники пресекли эту попытку. При этом в результате обстрела со стороны ВСУ повреждены помещения сельхозпредприятия, пострадал один человек.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-службы Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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