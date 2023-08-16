ФСБ заявила о ликвидации четырёх диверсантов при вчерашней попытке прорыва в Брянскую область

ФСБ сообщила, что при поддержке подразделений Минобороны пресекла попытку проникновения украинской диверсионной группы в Брянской области, в результате были уничтожены четверо диверсантов.

"В приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены", — сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

У злоумышленников нашли дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой, что свидетельствует о подготовке провокаций и диверсий на территории нашей страны.