ФСБ заявила о ликвидации четырёх диверсантов при вчерашней попытке прорыва в Брянскую область
ФСБ: В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ
ФСБ сообщила, что при поддержке подразделений Минобороны пресекла попытку проникновения украинской диверсионной группы в Брянской области, в результате были уничтожены четверо диверсантов.
"В приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены", — сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
У злоумышленников нашли дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой, что свидетельствует о подготовке провокаций и диверсий на территории нашей страны.
Напомним, накануне, 15 августа, губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию Брянской области в районе села Курковичи, но российские военные и пограничники пресекли эту попытку. При этом в результате обстрела со стороны ВСУ повреждены помещения сельхозпредприятия, пострадал один человек.
ТАСС / Пресс-службы Минобороны РФ