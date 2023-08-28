ФСБ предъявила матросу Балтфлота обвинение в госизмене

Следователи Федеральной службы безопасности предъявили матросу Балтийского флота обвинение в государственной измене. Следствие по делу завершено, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Егор Сергеевич Тюкин, военнослужащий рядового состава Балтийского флота, обвиняется в государственной измене", — сказал собеседник агентства.

По его словам, дело передано в военный суд, который теперь приступит к рассмотрению. Подробности относительно обстоятельств государственной измены не раскрываются.