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28 августа, 18:15

ФСБ предъявила матросу Балтфлота обвинение в госизмене

Следователи Федеральной службы безопасности предъявили матросу Балтийского флота обвинение в государственной измене. Следствие по делу завершено, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Егор Сергеевич Тюкин, военнослужащий рядового состава Балтийского флота, обвиняется в государственной измене", — сказал собеседник агентства.

По его словам, дело передано в военный суд, который теперь приступит к рассмотрению. Подробности относительно обстоятельств государственной измены не раскрываются.

Желавшего воевать за ВСУ россиянина поймали на границе с Украиной в Белгородской области

Желавшего воевать за ВСУ россиянина поймали на границе с Украиной в Белгородской области

ФСБ задержала жителя Самарской области, сдавшего Киеву данные о военных эшелонах. Он также стал фигурантом уголовного дела по статье о государственной измене.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев
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