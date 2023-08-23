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23 августа, 07:37

ФСБ: По украинской ДРГ в Брянской области нанесли массированный удар

По украинской диверсионно-разведывательной группе, которая накануне пыталась проникнуть через границу в Климовском районе Брянской области, был нанесён массированный артиллерийский удар. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"Совместно с приданными силами Министерства обороны РФ, Росгвардии по вооружённому формированию противника нанесён массированный артиллерийский удар", заявили в спецслужбе.

Нарушения границы не допущено.

Ещё одна ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область, но далеко не ушла

Ещё одна ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область, но далеко не ушла

Напомним, накануне, 22 августа, Лайф сообщал о попытке прорыва ДРГ в Брянскую область. По нашим данным, около 12:50 мск группа из восьми человек попыталась пересечь границу в районе сёл Сушаны и Забрама, у них были американские автоматы М4 и гранаты. Российские пограничники и военнослужащие смогли успешно отбить атаку. Эту информацию позже подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
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