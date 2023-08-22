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22 августа, 11:41
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Губернатор Брянской области подтвердил информацию Лайфа о неудачной попытке прорыва украинской ДРГ

Губернатор Богомаз: Украинская ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию Лайфа о попытке прорыва украинских диверсантов в Климовском районе региона. Атака ДРГ была отбита.

"Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена. В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей", — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, ранее Лайф сообщал о попытке прорыва ДРГ в Брянскую область. По нашим данным, около 12:50 мск группа из восьми человек попыталась пересечь границу в районе сёл Сушаны и Забрама, у них были американские винтовки М4 и гранаты. Российские пограничники и военнослужащие смогли успешно отбить атаку.

Обложка ©

Getty Images / Wojciech Grzedzinski

Александра Вишнякова
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