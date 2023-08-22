Губернатор Брянской области подтвердил информацию Лайфа о неудачной попытке прорыва украинской ДРГ

"Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена. В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей", — написал он в телеграм-канале.

Напомним, ранее Лайф сообщал о попытке прорыва ДРГ в Брянскую область. По нашим данным, около 12:50 мск группа из восьми человек попыталась пересечь границу в районе сёл Сушаны и Забрама, у них были американские винтовки М4 и гранаты. Российские пограничники и военнослужащие смогли успешно отбить атаку.