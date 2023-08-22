Украинская ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область
Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась прорваться на территорию Брянской области, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, примерно в 12:50 мск группа из восьми человек попыталась пересечь границу в районе сёл Сушаны и Забрама. У бойцов были американские винтовки М4 и гранаты. Российские пограничники и военнослужащие смогли успешно отбить атаку.
Стоит отметить, что за последние дни это уже третий такой случай. Одну украинскую ДРГ на границе Брянской области ликвидировали 15 августа, вторую — 16-го числа.
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ТАСС / Александр Река