Украинская ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область

По данным телеграм-канала, примерно в 12:50 мск группа из восьми человек попыталась пересечь границу в районе сёл Сушаны и Забрама. У бойцов были американские винтовки М4 и гранаты. Российские пограничники и военнослужащие смогли успешно отбить атаку.