Регион

Уведомления отключены

22 августа, 11:30

Украинская ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась прорваться на территорию Брянской области, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, примерно в 12:50 мск группа из восьми человек попыталась пересечь границу в районе сёл Сушаны и Забрама. У бойцов были американские винтовки М4 и гранаты. Российские пограничники и военнослужащие смогли успешно отбить атаку.

ФСБ заявила о ликвидации четырёх диверсантов при попытке прорыва в Брянскую область

ФСБ заявила о ликвидации четырёх диверсантов при попытке прорыва в Брянскую область

Стоит отметить, что за последние дни это уже третий такой случай. Одну украинскую ДРГ на границе Брянской области ликвидировали 15 августа, вторую — 16-го числа.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров