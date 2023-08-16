Ещё одна ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область, но далеко не ушла

Утром 16 августа в Брянскую область вновь пыталась вторгнуться новая диверсионно-разведывательная группа с Украины. Большая часть боевиков была уничтожена. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Благодаря слаженным совместным действиям подразделений Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления ФСБ России по Брянской области сегодня в 7:00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Экипировка украинской ДРГ и один из ликвидированных боевиков. Фото © Telegram / avbogomaz

По его словам, пятеро из них были уничтожены. Богомаз поблагодарил защитников области за их работу. Он также опубликовал фото с места боя. Там видны тела ликвидированных боевиков и их экипировка.