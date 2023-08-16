Ещё одна ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область, но далеко не ушла
Губернатор Богомаз: В Брянскую область попыталась вторгнуться ещё одна ДРГ
Экипировка украинской ДРГ. Фото © Telegram / avbogomaz
Утром 16 августа в Брянскую область вновь пыталась вторгнуться новая диверсионно-разведывательная группа с Украины. Большая часть боевиков была уничтожена. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
"Благодаря слаженным совместным действиям подразделений Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления ФСБ России по Брянской области сегодня в 7:00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков", — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Экипировка украинской ДРГ и один из ликвидированных боевиков. Фото © Telegram / avbogomaz
По его словам, пятеро из них были уничтожены. Богомаз поблагодарил защитников области за их работу. Он также опубликовал фото с места боя. Там видны тела ликвидированных боевиков и их экипировка.
Таким образом, это уже вторая за два дня попытка украинских диверсантов атаковать Брянскую область. Накануне, 15 августа, губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть на её территорию в районе села Курковичи, но российские военные и пограничники пресекли эту попытку.