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17 сентября, 10:35

Изъято более семи тысяч литров алкоголя: На Урале накрыли гараж, где разливали контрафактную водку

В Свердловской области изъяли более семи тысяч литров контрабандной водки

<p>Контрабандная водка, которую изъяли в Заречном. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/url_mash/5804" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ural Mash</a></p>

Контрабандная водка, которую изъяли в Заречном. Обложка © Telegram / Ural Mash

В городе Заречном Свердловской области изъяли более семи тысяч литров контрабандной водки, которую разливали в гараже, а потом поставляли по всему региону. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

  • Контрабандная водка, которую изъяли в Заречном. Фото © Telegram / Ural Mash
    Контрабандная водка, которую изъяли в Заречном. Фото © Telegram / Ural Mash
  • Бочка, в которой была контрабандная водка в Заречном. Фото © Telegram / Ural Mash
    Бочка, в которой была контрабандная водка в Заречном. Фото © Telegram / Ural Mash

Контрабандная водка, которую изъяли в Заречном. Фото © Telegram / Ural Mash

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Поставку контрафактного алкоголя изначально заметили граждане, живущие по соседству с тем самым гаражом. По их наводке полицейские нагрянули туда и увидели лабораторию по розливу палёного спирта. В гараже было больше пяти тысяч бутылок, канистры и бочки с алкоголем. Там же полиция застала пятерых мужчин, которых наняли за две тысячи рублей для выгрузки тары и розлива водки по ёмкостям.

Этот гараж принадлежит индивидуальному предпринимателю из Заречного. Он сдавал "водочным бизнесменам" помещение за десять тысяч рублей, но сам не знал о происходящем. Теперь эксперты выясняют, насколько контрабандная жидкость опасна. Правоохранители ищут владельца подпольного предприятия.

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Светлана Оперук
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