Изъято более семи тысяч литров алкоголя: На Урале накрыли гараж, где разливали контрафактную водку

В городе Заречном Свердловской области изъяли более семи тысяч литров контрабандной водки, которую разливали в гараже, а потом поставляли по всему региону. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.





Поставку контрафактного алкоголя изначально заметили граждане, живущие по соседству с тем самым гаражом. По их наводке полицейские нагрянули туда и увидели лабораторию по розливу палёного спирта. В гараже было больше пяти тысяч бутылок, канистры и бочки с алкоголем. Там же полиция застала пятерых мужчин, которых наняли за две тысячи рублей для выгрузки тары и розлива водки по ёмкостям.

Этот гараж принадлежит индивидуальному предпринимателю из Заречного. Он сдавал "водочным бизнесменам" помещение за десять тысяч рублей, но сам не знал о происходящем. Теперь эксперты выясняют, насколько контрабандная жидкость опасна. Правоохранители ищут владельца подпольного предприятия.