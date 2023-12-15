Стала известна доля россиян, которые хотя бы раз передаривали новогодние подарки

Почти половина россиян (43%) хотя бы раз в жизни передаривали полученные новогодние подарки. Об этом сообщает "Газета.ru", ссылаясь на исследование аналитиков.

При этом 8% респондентов признались, что регулярно передаривают подарки. Впрочем, большинство же соотечественников (57%) с трепетом относятся к полученному и предпочитают оставлять его себе.

Среди самых популярных подарков, которые россияне планируют дарить в этом году, оказались еда и напитки — 29%, одежда с аксессуарами — 25%, косметика, гаджеты, игрушки и бытовая техника — 24%. Кроме того, 19% опрошенных планируют дарить ювелирные изделия. Большинство респондентов (59%) рассчитывают уложиться в сумму до десяти тысяч рублей, 15% — до 20 тысяч. При этом более 100 тысяч рублей на подарки выделят 10% опрошенных.