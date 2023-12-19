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Названа новогодняя традиция, от которой стоит отказаться, чтобы дожить до конца каникул в здравии

Попова призвала не нарушать пищевой режим на новогодних каникулах

19 декабря, 14:44
<p>Новогодний стол. Обложка © ТАСС / Виталий Тимкив</p>

Новогодний стол. Обложка © ТАСС / Виталий Тимкив

Сейчас в России фиксируется одновременный подъём заболеваемости и гриппом, и коронавирусом. Кроме того, в стране выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией. А ведь впереди Новый год, и болеть никому не хочется. Какие правила нужно соблюдать, чтобы не заболеть и никого не заразить, в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Она призвала позаботиться о здоровье прямо сейчас. Во-первых, насколько это возможно, снизить количество контактов, особенно людям с ослабленным здоровьем. В общественных местах и транспорте стоит носить маску, а также не забывать мыть руки.

"Ну и, конечно, новогодние праздники — это всегда у нас нарушение пищевого режима... У нас же и риски-то в основном связаны с такой нашей традицией — мы столько всего наготовим, а всё доедаем потом. Доедаем день, два… Вот этого тоже не надо", — цитирует главного санитарного врача России kp.ru.

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Большинство россиян решили отказаться от традиционного меню на Новый год

А ещё, чтобы не слечь с простудой на Новый год, не мойте голову перед выходом на улицу, а также не разговаривайте долго на улице по телефону, так как всё это приводит к переохлаждению лор-органов. О других правилах "предновогодней безопасности" читайте в материале Лайфа.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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