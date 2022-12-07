Собянин: Москва помогла модернизировать 13 тысяч мест для размещения мобилизованных

Власти Москвы обеспечили всем необходимым 13 тысяч мест для размещения мобилизованных в столице и области, рассказал мэр города Сергей Собянин. По его словам, власти российской столицы активно взаимодействовали с руководством войсковых частей, куда поступали мобилизованные москвичи.

"И смотрели за бытом, за питанием, за размещением. За этот период времени мы помогли модернизировать около 13 тысяч мест для размещения военнослужащих, не только для москвичей, вообще в Московском регионе", — уточнил Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

Мэр столицы добавил, что они на связи с командирами частей, где большое количество москвичей, чтобы оказывать им помощь и в размещении, и в вещевом довольствии. Как указал Собянин, Москва направила в Белгородскую область по согласованию с местным губернатором большое количество всего необходимого, "чтобы улучшить быт солдат".