ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 декабря 2022, 18:55
3467

Собянин: Москва помогла модернизировать 13 тысяч мест для размещения мобилизованных

Власти Москвы обеспечили всем необходимым 13 тысяч мест для размещения мобилизованных в столице и области, рассказал мэр города Сергей Собянин. По его словам, власти российской столицы активно взаимодействовали с руководством войсковых частей, куда поступали мобилизованные москвичи.

"И смотрели за бытом, за питанием, за размещением. За этот период времени мы помогли модернизировать около 13 тысяч мест для размещения военнослужащих, не только для москвичей, вообще в Московском регионе", — уточнил Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

Путин: Спецоперация — это длительный процесс, но она приносит результаты
Путин: Спецоперация — это длительный процесс, но она приносит результаты

Мэр столицы добавил, что они на связи с командирами частей, где большое количество москвичей, чтобы оказывать им помощь и в размещении, и в вещевом довольствии. Как указал Собянин, Москва направила в Белгородскую область по согласованию с местным губернатором большое количество всего необходимого, "чтобы улучшить быт солдат".

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему в стране нет необходимости проводить дополнительную мобилизацию граждан. По словам главы государства, на сегодняшний день из 300 тысяч мобилизованных в зоне спецоперации находится лишь половина.

BannerImage

ТАСС / Антон Новодережкин

Иван Косицын
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Частичная мобилизация
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar