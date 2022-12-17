Во внутренних войсках МВД Белоруссии появятся отряды из запасников для борьбы с ДРГ

В Министерстве внутренних дел Белоруссии сообщили, что во всех отрядах внутренних войск будут сформированы отделения запасников. Как говорится в телеграм-канале ведомства, подобное подразделение уже было создано при войсковой части 3214 в Минске. Новый отряд получил название "Смерч".

"Аналогичные подразделения будут созданы во всех соединениях внутренних войск", — говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, как проходил учебный сбор в части 3214, где и сформировали первый отряд из запасников. 300 военнообязанных оттачивали навыки, приобретённые во время срочной и контрактной военной службы, а также занимались тактической, огневой и медицинской подготовкой. Главной задачей подобных подразделений, как пояснили в МВД, станет участие в ликвидации вражеских диверсионно-разведывательных групп и членов незаконных вооружённых формирований.