Во внутренних войсках МВД Белоруссии появятся отряды из запасников для борьбы с ДРГ
В Министерстве внутренних дел Белоруссии сообщили, что во всех отрядах внутренних войск будут сформированы отделения запасников. Как говорится в телеграм-канале ведомства, подобное подразделение уже было создано при войсковой части 3214 в Минске. Новый отряд получил название "Смерч".
"Аналогичные подразделения будут созданы во всех соединениях внутренних войск", — говорится в сообщении.
В министерстве рассказали, как проходил учебный сбор в части 3214, где и сформировали первый отряд из запасников. 300 военнообязанных оттачивали навыки, приобретённые во время срочной и контрактной военной службы, а также занимались тактической, огневой и медицинской подготовкой. Главной задачей подобных подразделений, как пояснили в МВД, станет участие в ликвидации вражеских диверсионно-разведывательных групп и членов незаконных вооружённых формирований.
Ранее Лайф сообщал, что 13 декабря Минобороны Белоруссии объявило о начале внезапной проверки боевой готовности армии. Войскам в кратчайшие сроки предстоит выдвинуться в обозначенные учениями районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы.
Telegram / Минобороны Республики Беларусь