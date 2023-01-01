5 советов, как сохранить живую ёлку дольше

Чтобы живая новогодняя ёлка не только украшала праздник, но и радовала ещё много недель, за ней нужно правильно ухаживать. Несколько советов о том, как спасти красавицу от осыпания как можно дольше, дала в беседе с Ura.ru президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Во-первых, после покупки дерево сначала нужно подержать в холоде на балконе, чтобы оно потихонечку отошло и оттаяло. По словам флориста, если ёлку сразу занести в тёплую комнату, это обернётся для неё стрессом.

"И неважно, датская это пихта, наша отечественная ель или сосна, — на стволе обязательно нужно сделать свежий срез порядка полутора – двух сантиметров и тут же поставить в ёмкость с водой. Это необходимо, чтобы те сосуды, по которым вода поступает к дереву, были свободными. Так как, пока ёлка была на базаре, лежала, у неё образовалась в срезе воздушная пробка", — говорит Сафронова.

Ещё один залог долгой жизни праздничного дерева — увлажнение воздуха. Флорист советует периодически включать увлажнитель воздуха или просто опрыскивать хвою. Она особо призвала не ставить ёлку у батареи и других отопительных приборов. Дерево моментально осыплется. А если процесс начался, как объяснила эксперт, его уже не остановить.