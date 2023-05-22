Генпрокуратура начала процесс признания Навального иноагентом

Генпрокуратура начала процедуру признания иноагентом бывшего главу ФБК* Алексея Навального. Об этом RT сообщил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

"Направление нашего запроса из Генпрокуратуры <...> в Минюст говорит о том, что мы всё делаем по закону и началась процедура по признанию Навального иноагентом", — заявил Бородин.

Общественник выразил уверенность, что Навального внесут в реестр уже в самое ближайшее время, отметив, что он до сих пор в своих соцсетях пишет комментарии и публикует видео, дискредитирующие специальную военную операцию и органы госвласти.

"После признания его иноагентом за подобные публикации его будут ждать сначала штрафы, а на третий раз и новое уголовное дело", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Навального, отбывающего наказание в колонии строгого режима, потребовали признать иностранным агентом. Такой запрос поступил на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова от Бородина. Как объяснил общественник, его деятельность, как и его организаций, финансируется из-за рубежа, в том числе антироссийски настроенными структурами.