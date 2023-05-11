Алексея Навального попросили признать иноагентом

Блогера Алексея Навального, который сейчас отбывает наказание в колонии строгого режима, могут признать иностранным агентом. Соответствующий запрос на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

"Прошу вас провести проверку обстоятельств, изложенных в обращении, [и] при наличии оснований признать Навального Алексея Анатольевича <...> лицом, выполняющим функции иностранного агента", — говорится в тексте документа, который есть в распоряжении Лайфа.

Своё предложение Бородин аргументировал тем, что деятельность осуждённого блогера, как и его организаций, финансируется из-за рубежа, в том числе антироссийски настроенными структурами.