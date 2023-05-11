Алексея Навального попросили признать иноагентом
Общественник Бородин предложил признать блогера Навального иностранным агентом
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Блогера Алексея Навального, который сейчас отбывает наказание в колонии строгого режима, могут признать иностранным агентом. Соответствующий запрос на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
"Прошу вас провести проверку обстоятельств, изложенных в обращении, [и] при наличии оснований признать Навального Алексея Анатольевича <...> лицом, выполняющим функции иностранного агента", — говорится в тексте документа, который есть в распоряжении Лайфа.
Своё предложение Бородин аргументировал тем, что деятельность осуждённого блогера, как и его организаций, финансируется из-за рубежа, в том числе антироссийски настроенными структурами.
Напомним, что в марте прошлого года Лефортовский суд Москвы отправил Алексея Навального на девять лет в колонию строгого режима. Поводом для этого стало дело о мошенничестве в особо крупном размере, а также неуважение к судье, которая вела процесс об оскорблении ветерана.