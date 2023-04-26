КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 11:31

В силовых структурах опровергли слухи об уголовном деле против Навального о терроризме

SHOT: Нового дела о терроризме против Навального не выделялось

Нового дела о терроризме против осуждённого блогера Алексея Навального не выделялось. Об этом сообщил источник телеграм-канала SHOT в правоохранительных органах. По его словам, соответствующие заявления Навального не соответствуют действительности.

Навальный сообщил, что в отношении него возбудили дело о терроризме

Навальный сообщил, что в отношении него возбудили дело о терроризме

Напомним, что в марте 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил Алексея Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по новому делу о мошенничестве в особо крупном размере, а также за неуважение к судье, которая вела процесс об оскорблении ветерана.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Никита Осипов
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