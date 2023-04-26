В силовых структурах опровергли слухи об уголовном деле против Навального о терроризме
SHOT: Нового дела о терроризме против Навального не выделялось
Нового дела о терроризме против осуждённого блогера Алексея Навального не выделялось. Об этом сообщил источник телеграм-канала SHOT в правоохранительных органах. По его словам, соответствующие заявления Навального не соответствуют действительности.
Напомним, что в марте 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил Алексея Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по новому делу о мошенничестве в особо крупном размере, а также за неуважение к судье, которая вела процесс об оскорблении ветерана.
ТАСС / Сергей Карпухин