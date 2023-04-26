Навальный сообщил, что в отношении него возбудили дело о терроризме

В отношении Алексея Навального, возможно, выделено новое дело о терроризме. Об этом сообщил в среду сам блогер на заседании Басманного суда Москвы.

Напомним, что в январе Навального включили в реестр террористов и экстремистов, куда попадают как подследственные, так и осуждённые по соответствующим статьям. Со слов блогера, из уголовного дела об экстремизме, которое расследуется против него, якобы выделено новое дело по статье "Терроризм".

"В отношении меня выделено новое дело по терроризму, и по нему меня будет судить военный суд", — проинформировал Навальный.