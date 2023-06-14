Москвичи выбрали цвета для трёх строящихся линий метро

В Москве завершилось голосование по теме цвета строящихся линий метро. Троицкая линия станет изумрудной, Рублёво-Архангельская — графитовой, а Бирюлёвская — рубиновой. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Строительство трёх радиальных линий — основная задача для Московского метрополитена на ближайшие годы. Метро придёт в отдалённые районы и свяжет их с другими частями города через Большую кольцевую линию", — напомнил градоначальник.

Схема новых линий московского метро. Фото © Mos.ru

Голосование проходило на платформе "Активный гражданин". Цветовую палитру подобрали так, чтобы расцветку новых веток метро нельзя было перепутать с уже существующей.