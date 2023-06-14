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14 июня, 08:52

Москвичи выбрали цвета для трёх строящихся линий метро

Собянин сообщил об итогах голосования по цветам для новых линий метро в Москве

В Москве завершилось голосование по теме цвета строящихся линий метро. Троицкая линия станет изумрудной, Рублёво-Архангельская — графитовой, а Бирюлёвская — рубиновой. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Строительство трёх радиальных линий — основная задача для Московского метрополитена на ближайшие годы. Метро придёт в отдалённые районы и свяжет их с другими частями города через Большую кольцевую линию", напомнил градоначальник.

Схема новых линий московского метро. Фото © Mos.ru

Схема новых линий московского метро. Фото © Mos.ru

Голосование проходило на платформе "Активный гражданин". Цветовую палитру подобрали так, чтобы расцветку новых веток метро нельзя было перепутать с уже существующей.

Новое лицо "Физтеха": Как облагородят территорию станции метро

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Ранее сообщалось, что в московском метро и на МЦК появились новые информационные плакаты и наклейки на тему вежливого и бережного отношения пассажиров друг к другу.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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