"Примирит всех": Москвичам пообещали на этой неделе "красивую и спокойную" погоду

В ближайшие дни в Москве ожидаются небольшие дожди, в остальном дни будут солнечными, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В конце недели ожидается потепление.

"Предстоящая неделя примирит всех, потому что погода будет спокойная и красивая. Первые два дня будут без осадков преимущественно, потом прогнозируются совсем небольшие и кратковременные дожди, которые будут быстро сменяться солнцем", — заявил Вильфанд.