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31 июля, 03:20

"Примирит всех": Москвичам пообещали на этой неделе "красивую и спокойную" погоду

Вильфанд: В Москве на этой неделе ожидается тёплая погода до 28 градусов

В ближайшие дни в Москве ожидаются небольшие дожди, в остальном дни будут солнечными, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В конце недели ожидается потепление.

"Предстоящая неделя примирит всех, потому что погода будет спокойная и красивая. Первые два дня будут без осадков преимущественно, потом прогнозируются совсем небольшие и кратковременные дожди, которые будут быстро сменяться солнцем", — заявил Вильфанд.

Так, по его словам, в ближайшие дни ожидается температура около +25... +28 градусов, а в конце недели есть вероятность потепления: воздух в Москве может прогреться до +30 градусов.

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Ранее Вильфанд рассказал, что в европейской части России ожидаются сильная облачность и ливни в ближайшую субботу, а столбик термометра опустится на шесть-восемь градусов.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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