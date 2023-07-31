"Примирит всех": Москвичам пообещали на этой неделе "красивую и спокойную" погоду
Вильфанд: В Москве на этой неделе ожидается тёплая погода до 28 градусов
В ближайшие дни в Москве ожидаются небольшие дожди, в остальном дни будут солнечными, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В конце недели ожидается потепление.
"Предстоящая неделя примирит всех, потому что погода будет спокойная и красивая. Первые два дня будут без осадков преимущественно, потом прогнозируются совсем небольшие и кратковременные дожди, которые будут быстро сменяться солнцем", — заявил Вильфанд.
Так, по его словам, в ближайшие дни ожидается температура около +25... +28 градусов, а в конце недели есть вероятность потепления: воздух в Москве может прогреться до +30 градусов.
Unsplash