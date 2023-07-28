Россиянам рассказали, как не простудиться даже под тёплым летним дождём
Врач Созыкин: Под летним дождём можно заработать даже пневмонию
То, что под летним дождём нельзя простудиться, конечно, миф. Даже если это тёплый ливень в жаркую погоду. Если человек сильно промок, его кожа быстро теряет тепло, особенно при сквозняке или ветре, даже небольшом, а мокрая одежда усиливает охлаждение. Всё это, пусть кратковременно, снижает наш иммунитет. О том, как не заболеть после прогулки под дождём, Лайфу рассказал Александр Созыкин — кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения.
"Если в организме есть вирусы или бактерии, которые в обычном состоянии нам не страшны, мы заболеваем. Даже если это будет небольшая простуда — насморк или кашель, но и она неприятна летом, когда жаль терять каждый день. Ну а если на улице прохладно или сильный порывистый ветер, под дождём можно и пневмонию заработать", — предупреждает врач.
Что делать, если вы сильно промокли под дождём?
- Постарайтесь как можно быстрее переодеться, сняв всю мокрую одежду.
- Насухо вытрите ноги и тело, как можно активнее разотритесь махровым полотенцем, чтобы разогреть охладившиеся кожные покровы, высушите волосы.
- Можно принять горячий душ или ванну.
- Очень эффективная процедура — тёплая ванночка с горчицей для ног на 15–20 минут, которая согреет и активизирует кровообращение.
- Согреться помогут горячая еда или напитки, например чай с лимоном и мёдом.
Самые актуальные правила этого лета: Москвичам рассказали, что делать, если гроза застала посреди улицы
Эти советы особенно пригодятся москвичам, потому что лето в столице в этом году далеко от эталонного — город то и дело накрывают тропические ливни, осадки уже признаны сильнейшими с конца XIX века. При этом синоптики не дают никакой надежды: жёлтый уровень погодной опасности из-за ливней будет действовать до вечера 29 июля. Заливает также Белгород и Севастополь.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин