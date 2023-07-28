Россиянам рассказали, как не простудиться даже под тёплым летним дождём

То, что под летним дождём нельзя простудиться, конечно, миф. Даже если это тёплый ливень в жаркую погоду. Если человек сильно промок, его кожа быстро теряет тепло, особенно при сквозняке или ветре, даже небольшом, а мокрая одежда усиливает охлаждение. Всё это, пусть кратковременно, снижает наш иммунитет. О том, как не заболеть после прогулки под дождём, Лайфу рассказал Александр Созыкин — кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения.

"Если в организме есть вирусы или бактерии, которые в обычном состоянии нам не страшны, мы заболеваем. Даже если это будет небольшая простуда — насморк или кашель, но и она неприятна летом, когда жаль терять каждый день. Ну а если на улице прохладно или сильный порывистый ветер, под дождём можно и пневмонию заработать", — предупреждает врач.