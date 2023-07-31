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31 июля, 13:12

Москвичам пообещали "поистине летний" август

Метеоролог Шувалов заявил, что первая неделя августа в Москве будет тёплой

В начале августа москвичей ждёт теплая погода почти без осадков. С таким прогнозом выступил синоптик, метеоролог, эколог, климатолог Александр Шувалов.

"Макушка лета немножко сдвинулась с июля на август. Скорее всего, август у нас выйдет жарким, поистине летним. По крайней мере, первая неделя обещает хорошее тепло и не очень сильные дожди", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Ожидается, что грозовые дожди придут в Москву и область только в среду и четверг, однако они будут недолгими. По словам метеоролога, до 3 августа температура в городе будет на уровне 26–28 градусов, затем она достигнет 30–31.

"Такого тепла мы ещё толком и не видели в Московском регионе", — подчеркнул синоптик.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что предстоящая неделя в Москве примирит всех, потому что погода будет спокойная и красивая. Он также отметил, что в конце недели ожидается потепление.

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LIFE / Павел Баранов

Никита Осипов
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