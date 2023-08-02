Россиян предупредили о подтоплениях из-за сильных дождей

В ближайшие два дня в четырёх российских регионах прогнозируются подтопления из-за сильных дождей. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Так, в южных районах Забайкальского края и Республики Бурятия возможен выход воды на поймы рек. Подтопление низменных мест обещают и в отдельных районах Красноярского края. В Амурской области также сохраняется неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности.