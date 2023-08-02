Россиян предупредили о подтоплениях из-за сильных дождей
ВНИИ ГОЧС: В четырёх регионах России возможны подтопления из-за обильных осадков
В ближайшие два дня в четырёх российских регионах прогнозируются подтопления из-за сильных дождей. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Так, в южных районах Забайкальского края и Республики Бурятия возможен выход воды на поймы рек. Подтопление низменных мест обещают и в отдельных районах Красноярского края. В Амурской области также сохраняется неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности.
А ранее Лайф писал, что за июль в Москве выпало 180 процентов месячной нормы осадков. Самыми дождливыми днями месяца стали 26 июля, когда выпало 36 миллиметров осадков, и 18 июля — 23 миллиметра.
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