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2 августа, 02:59

Россиян предупредили о подтоплениях из-за сильных дождей

ВНИИ ГОЧС: В четырёх регионах России возможны подтопления из-за обильных осадков

В ближайшие два дня в четырёх российских регионах прогнозируются подтопления из-за сильных дождей. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Так, в южных районах Забайкальского края и Республики Бурятия возможен выход воды на поймы рек. Подтопление низменных мест обещают и в отдельных районах Красноярского края. В Амурской области также сохраняется неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности.

В Нижнем Новгороде за час выпала полумесячная норма осадков

В Нижнем Новгороде за час выпала полумесячная норма осадков

А ранее Лайф писал, что за июль в Москве выпало 180 процентов месячной нормы осадков. Самыми дождливыми днями месяца стали 26 июля, когда выпало 36 миллиметров осадков, и 18 июля — 23 миллиметра.

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Freepik

Лариса Сафронова
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