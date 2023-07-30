За июль в Москве выпало 180 процентов месячной нормы осадков

В Москве за 29 дней июля выпал 151 миллиметр осадков, что превышает месячную норму на 80 процентов. Таковы предварительные расчёты столичного метеобюро.

"Прирост осадков на главной метеостанции города (ВДНХ) с начала месяца составил 180% месячной нормы", — сказал представитель организации в беседе с "Интерфаксом".

В Москве месячной нормой осадков в июле считается 84 миллиметра. Уточняется, что самыми дождливыми днями месяца стали 26 июля, когда выпало 36 миллиметров осадков и 18 июля (23 миллиметра). А вот самым жарким днём стало 6 июля с показателем 29,1 градуса. Также известно, что июль в этом году оказался холоднее климатической нормы на один градус.