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30 июля, 10:45

За июль в Москве выпало 180 процентов месячной нормы осадков

В Москве за 29 дней июля выпал 151 миллиметр осадков, что превышает месячную норму на 80 процентов. Таковы предварительные расчёты столичного метеобюро.

"Прирост осадков на главной метеостанции города (ВДНХ) с начала месяца составил 180% месячной нормы", — сказал представитель организации в беседе с "Интерфаксом".

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В Москве месячной нормой осадков в июле считается 84 миллиметра. Уточняется, что самыми дождливыми днями месяца стали 26 июля, когда выпало 36 миллиметров осадков и 18 июля (23 миллиметра). А вот самым жарким днём стало 6 июля с показателем 29,1 градуса. Также известно, что июль в этом году оказался холоднее климатической нормы на один градус.

Ранее Лайф рассказывал о том, что 26 июля в Москве прошёл сильнейший с конца XIX века ливень. За несколько часов выпало до 46 миллиметров осадков.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Илья Суриков
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