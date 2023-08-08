Как понять свои истинные желания, а не следовать идеям, навязанным обществом: 7 шагов

В мире, наполненном социальными нормами и ожиданиями, легко упустить из виду свои истинные желания. Часто мы обнаруживаем, что приспосабливаемся к тому, что другие считают приемлемым или успешным, вместо того чтобы понять, что хочется нам самим. Важно исследовать именно свои ценности и чувства. Отличить личные желания от навязанных помогают логика, критическое мышление, контакт со своими эмоциями и ориентир на телесные ощущения. На деле это может оказаться не так просто, но давайте попробуем!

1. Детокс от социальных сетей

Платформы социальных сетей могут непреднамеренно формировать наши желания, основываясь на жизни других людей. Например, листаете ленту и видите: друзья или вовсе незнакомцы взбираются на Эльбрус или пьют фанту на берегу реки. Ещё минуту назад вы даже об этом не думали, а сейчас в голове возникает вопрос: "А почему я не пью газировку на Эльбрусе?" Временное отключение от социальных сетей поможет отличить ваши истинные желания от тех, на которые повлияли внешние силы.

2. Услышьте собственные мысли

Услышьте свои мысли в тишине, отключитесь от шума и отвлекающих факторов. Используйте это время, чтобы обдумать мечты и стремления без внешнего давления. Фото © Shutterstock

Нас формирует социум: окружение, реклама, стереотипы. В общем информационном шуме не всегда слышны собственные мысли. Сделайте паузу в суете повседневной жизни и займитесь осознанным размышлением. Найдите тихое место, отключитесь от отвлекающих факторов и подумайте, что действительно заставляет ваше сердце биться чаще. Постарайтесь отвлечься от забот, работы, текущих проблем — остановите мгновение. Каким вы слышите свой голос внутри? Может, это говорит мама или женщина из телевизора? Отыщите среди всех чужих свой — настоящий. Слушайте внутренний голос, не фильтруемый внешними влияниями, и пусть мысли направят вас к подлинным желаниям.

3. Отправьтесь в путешествие

Путешествуйте по неизведанным местам, знакомьтесь с разными культурами и общайтесь с необычными людьми. Эти переживания вызовут более глубокое понимание ваших истинных желаний, вытолкнув из зоны комфорта. Путешествия помогают вытаскивать человека из жизненного болота. Смена внешних обстоятельств помогает взглянуть на себя и свои ценности со стороны. Может быть, вы всегда хотели жить в домике у моря и писать книгу, а не сидеть с 8 до 18 часов в юридической конторке?

4. Займитесь творчеством

Займитесь творчеством, чтобы понять свои подсознательные желания. Фото © Freepik / master1305

Занимайтесь творческой деятельностью, например рисованием, письмом или танцами, чтобы задействовать свои подсознательные желания. Творчество имеет уникальный способ обойти социальную обусловленность и позволить вашим истинным чувствам выйти на поверхность. Не бойтесь экспериментировать! Возможно, вы прекрасно лепите из глины или вышиваете на одежде. Этот процесс заставит углубиться в себя и навести порядок в собственных приоритетах и взглядах.

5. Вспомните, что любили в детстве

Разбудите свои детские страсти, вернитесь к мечтам и интересам, которые вас зажигали, когда вы были малышами или подростками. Часто социальное давление заставляет нас отказаться от этих увлечений в погоне за более "практичными" целями. Воссоединение со своими юношескими стремлениями может дать глубокое понимание того, что вас действительно волнует.

6. Обратитесь за помощью к психологу

Обратитесь за помощью к хорошему психологу, он поможет увидеть и разделить навязанные желания от истинных. Фото © Freepik / pch-vector

Обратитесь за советом к профессионалу. Консультация с квалифицированным психологом может стать просветляющим шагом в стремлении определить свои подлинные желания. Психологи, обученные разгадывать хитросплетения человеческого разума, предоставляют безопасное пространство для изучения мыслей, эмоций и неиспользованных амбиций. У них есть профессиональный нюх на паттерны, которые в вас заложили в детстве.

7. Записывайте желания на бумагу